"Баварія" здолала аутсайдера Бундесліги та відтермінувала історичне чемпіонство "Баєра" (відео)

Підопічним Хабі Алонсо достатньо 14 квітня виграти у "Вердера", щоб стати чемпіонами.

"Баварія" обіграла "Кельн" у домашньому матчі 29-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:0 .

Перший гол у цій зустрічі підопічні Томаса Тухеля забили після перерви. На 65-й хвилині Рафаель Геррейро завдав влучного удару після передачі Йозуа Кімміха.

Наприкінці гри мюнхенці зняли питання про переможця – на 90+3-й хвилині відзначився Томас Мюллер.

Огляд матчу "Баварія" – "Кельн"

Буде додано незабаром.

Ця перемога дозволила "Баварії" (63 очки) зберегти математичні шанси на чемпіонський титул. Мюнхенський гранд йде на другому місці та скоротив відставання від лідера "Баєра" до 13 балів.

Однак леверкузенці мають матч у запасі та вже в неділю, 14 квітня, достроково завоюють перше в клубній історії "золото" чемпіонату Німеччини, якщо вдома обіграють "Вердер".

Своєю чергою, "Кельн" (22 бали) перебуває в зоні вильоту на передостанній, 17-й позиції Бундесліги.

У наступному турі "Баварія" 20 квітня на виїзді зіграє з "Уніоном". Того ж дня "Кельн" прийме "Дармштадт".

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