Уздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом (відео)

Саме цю річку намагаються перетнути українські чоловіки під час війни, аби потрапити за кордон.
У Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.
У Мережі з’явилося відповідне відео, яке поширив зокрема радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Уздовж річки Тиса встановлена огорожа з колючим дротом", – вказано в повідомленні Андрющенка.
Він зазначив, що за даними офіційної статистики, намагаючись незаконно перетнути кордон через цю річку, втопилися вже 22 чоловіки.
Посадовець додав, що з погляду статистики щодо кількості спроб, ймовірність загинути в Тисі на порядок вища, аніж у разі мобілізації загинути на фронті.
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Нагадаємо, в середині березня в Держприкордонслужбі повідомили, що виявили в річці Тиса тіло 33-річного харків’янина. Від початку повномасштабної війни це був уже 22-й випадок загибелі під час спроби подолання річки.
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