Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський 13 квітня провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент, зокрема подякував йому за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot Україні.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot до України та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", - йдеться у дописі.

Зеленський закликав всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати приклад Німеччини щодо передавання систем ППО Україні.

Сторони також обговорили підготовку до майбутньої конференції з відновлення URC2024 у Берліні та підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії в червні.

Нагадаємо, Німеччина направить до України ще одну установку Patriot.

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