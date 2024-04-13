Німеччина направить до України ще одну установку Patriot

Таке рішення було прийнято через збільшення російських авіаударів.
Україна отримає від Німеччини ще одну установку для системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це інформує N-TV.
У повідомленні вказується, що таке рішення урядом Німеччини було прийнято через збільшення російських авіаударів.
"У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини ухвалив рішення додатково зміцнити українську протиповітряну оборону", - заявив голова Міноборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів, в яких країнах можна знайти ЗРК Patriot для України.
Крім того, ми раніше інформували, що систем Patriot в Україні може стати набагато більше.
Читайте також: