Германия направит в Украину еще одну установку Patriot

Такое решение было принято из-за увеличения российских авиаударов.

Украина получит от Германии еще одну установку для системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом информирует N-TV.

В сообщении указывается, что такое решение правительством Германии было принято из-за увеличения российских авиаударов.

"В связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии приняло решение дополнительно укрепить украинскую противовоздушную оборону", — заявил глава Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал, в каких странах можно найти ЗРК Patriot для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что систем Patriot в Украине может стать гораздо больше.

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