Россия планирует наступление летом сразу на 4 направлениях — FT

Российские оккупационные войска могут начать новое наступление уже этим летом. Враг планирует атаковать по четырем направлениям.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Россия может пойти в наступление в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Кроме того, не исключают штурма в направлении Харькова или даже попыток захватить Киев.

Один из западных чиновников отметил, что перспективы оперативного прорыва с обеих сторон невелики.

Между тем, Украина после не слишком успешного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне".

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"Эта стратегия предполагает не только удержание оборонных линий, но и поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами — это позволит Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025-му, когда контрнаступление будет иметь больше шансов", — говорится в материале.

В декабре, накануне 2024 года, Минобороны Эстонии призвало Украину перейти к "стратегической обороне", чтобы увеличить количество живой силы, а также мощностей по производству оружия. На этом акцентировали внимание и США.

Ранее мы писали, что летом Украину ждет испытание, которое может дорого стоить украинским войскам из-за отсутствия оружия, которое предоставляет Запад.

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