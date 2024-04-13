Росія планує наступ влітку одразу на 4 напрямках - FT

Російські окупаційні війська можуть розпочати новий наступ уже цього літа. Ворог планує атакувати на чотирьох напрямках.

Про це пише Financial Times.

За даними виданя, Росія може піти у наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Крім того, не виключають штурму в напрямку Харкова або навіть спроб захопити Київ.

Один із захдних чиновників зазначив, що перспективи оперативного прориву з обох боків є невеликими.

Тим часом Україна після не надто успішного літнього контрнаступу змінює тактику і переходить до "активної оборони".

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"Ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, а й пошук слабких місць у супротивника у поєднанні з дальніми повітряними ударами - це дасть змогу Україні наростити свої сили цього року та підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ матиме більше шансів", - ідеться в матеріалі.

Водночас у грудні, напередодні 2024 року, Міноборони Естонії закликало Україну перейти до "стратегічної оборони", щоб збільшити кількість живої сили, а також потужностей з виробництва зброї. На цьому акцентували увагу і в США.

Раніше ми писали, що влітку на Україну чекає випробування, яке може дорого коштувати українським військам через відсутність зброї, яку надає Захід.

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