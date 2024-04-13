Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский 13 апреля провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент, в частности, поблагодарил его за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot Украине.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Важный результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Благодарен канцлеру за решение по поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к существующим системам ПВО. Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время", — говорится в сообщении.

Зеленский призвал всех других лидеров государств-партнеров последовать примеру Германии по передаче систем ПВО Украине.

Стороны также обсудили подготовку к предстоящей конференции по восстановлению URC2024 в Берлине и подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии в июне.

Напомним, Германия направит в Украину еще одну установку Patriot.

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