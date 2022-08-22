Як розтопити вершкове масло: кілька порад

На перший погляд здається, що це дуже проста справа. Однак, не всі знають, як правильно розтопити вершкове масло для випічки чи будь-якого іншого рецепту. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Розтоплене вершкове масло можна використовувати як топінг для домашнього попкорну чи соус для креветок. Також його застосовують для покращення смаку пластівців. Найчастіше, коли з'являється запитання "як розтопити вершкове масло", на гадку приходить варіант зробити це за допомогою мікрохвильової печі або плити. Однак, тут потрібно бути дуже обережним, адже воно може швидко підгоріти. Якщо у вас є час, можете просто покласти шматок вершкового масла до ємності та залишити на сонці.

Як розтопити вершкове масло на плиті чи у мікрохвильовій печі

Вершкове масло відрізняється низькою точкою димлення, а тому дуже важливо, якщо ви вирішили використовувати плиту, топити його на слабкому вогні. Шматочки масла потрібно покласти до каструлі та варити на маленькому вогні, поки воно не розтопиться. Не забувайте періодично помішувати продукт дерев'яною ложкою. Знімайте каструлю з плити, щойно вершкове масло розтане.

Якщо вам краще використовувати мікрохвильову піч, потрібно покласти шматочки вершкового масла в миску, яка підходить для розігрівання. Накривати кришкою не потрібно. Увімкніть 100% потужність на 30-45 секунд. Саме стільки часу потрібно, щоб продукт розтопився. Якщо у вас ще залишилося кілька твердих шматочків, можете добре розмішати масу.

Де можна використовувати розтоплене вершкове масло, крім випічки

Якщо ви вже дізналися, як розтопити вершкове масло, варто подумати, де саме його можна використовувати. Цей продукт відрізняється досить насиченим смаком, а тому покращує багато різних страв. Наприклад, розтоплене вершкове масло можна використовувати для приготування: