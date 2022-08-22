Как растопить сливочное масло: несколько советов

На первый взгляд, кажется, что это очень простое дело. Однако не все знают, как правильно растопить сливочное масло для выпечки или любого другого рецепта. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Растопленное сливочное масло можно использовать в качестве топинга для домашнего попкорна или соус для креветок. Также его применяют для улучшения вкуса хлопьев. Чаще всего, когда возникает вопрос "как растопить сливочное масло", на ум приходит вариант сделать это с помощью микроволновки или плиты. Однако здесь нужно быть очень осторожным, ведь оно может быстро подгореть. Если у вас есть время, просто положить кусок сливочного масла в емкость и оставить на солнце.

Как растопить сливочное масло на плите или в микроволновке

Сливочное масло отличается низкой точкой дымления, поэтому очень важно, если вы решили использовать плиту, топить его на слабом огне. Кусочки масла нужно положить в кастрюлю и варить на маленьком огне, пока оно не растопится. Не забывайте периодически помешивать продукты деревянной ложкой. Снимайте кастрюлю с плиты как только сливочное масло растает.

Если вам лучше использовать микроволновку, нужно положить кусочки сливочного масла в миску, которая подходит для разогрева. Накрывать крышкой не нужно. Включите 100% мощность на 30-45 секунд. Именно столько времени нужно, чтобы продукт расплавился. Если у вас еще осталось несколько жестких кусочков, можете хорошо размешать массу.

Где можно использовать растопленное сливочное масло, кроме выпечки.

Если вы узнали, как растопить сливочное масло, стоит подумать, где именно его можно использовать. Этот продукт отличается достаточно насыщенным вкусом, а потому улучшает много разных блюд. К примеру, растопленное сливочное масло можно использовать для приготовления: