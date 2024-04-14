Атака Ірану на Ізраїль: абсурдна реакція Росії

У Росії атаку Ірану на Ізраїль назвали "проблемою", яка повинна вирішуватися "країнами політико-дипломатичними засобами".

Росія, яка третій рік веде в Україні жорстоку повномасштабну війну в Україні, коментуючи атаку Ірану на Ізраїль, закликала дві сторони "до стриманості".

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ РФ, передають російські ЗМІ.

"Росія вкрай стурбована через чергову небезпечну ескалацію на Близькому Сході і закликає сторони до стриманості. РФ розраховує, що проблеми на Близькому Сході вирішуватимуться країнами політико-дипломатичними засобами, зазначили у відомстві країни-терористки.

Нагадаємо, що пізно ввечері 13 квітня Іран здійснив повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті, балістичні ракети та безпілотники по території Ізраїлю.

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