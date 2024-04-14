Атака Ирана на Израиль: абсурдная реакция России

В России атаку Ирана на Израиль назвали "проблемой", которая должна решаться "странами политико-дипломатическими средствами".
Россия, которая третий год ведет в Украине жестокую полномасштабную войну в Украине, комментируя атаку Ирана на Израиль, призвала две стороны к сдержанности.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передают российские СМИ.
"Россия крайне озабочена из-за очередной опасной эскалации на Ближнем Востоке и призывает стороны к сдержанности. РФ рассчитывает, что проблемы на Ближнем Востоке будут решаться странами политико-дипломатическими средствами", — отметили в ведомстве страны-террористки.
Напомним, что поздно вечером 13 апреля Иран совершил воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые, баллистические ракеты и беспилотники по территории Израиля.
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