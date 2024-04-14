Зеленський відреагував на атаку Ірану на Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетно-дронову атаку Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня.

Про це глава держави написав у X (Twitter).

"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу", - йдеться у дописі.

Зеленський наголосив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії. Треба зміцнювати безпеку.

"Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", - резюмував президент України.

Нагадаємо, Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами – що відомо про новий масштабний конфлікт у світі.

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