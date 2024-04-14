Зеленский отреагировал на атаку Ирана на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетно-дроновую атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

Об этом глава государства написал в X (Twitter).

"Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов. Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. "Шахед", инструмент террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру", — говорится в сообщении. .

Зеленский подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Надо укреплять безопасность.

"Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой. Очень важно, чтобы Конгресс Соединенных Штатов принял необходимые решения для укрепления союзников Америки в это критическое время", – резюмировал президент Украины.

Напомним, Иран атаковал Израиль дронами и ракетами – что известно о новом масштабном конфликте в мире.

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