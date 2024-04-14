Иранские военные захватили в плен российского моряка

Российские дипломаты уверяют, что поддерживают контакт с родственниками моряка и властями Ирана.

На грузовом судне Aries, которое 13 апреля захватили бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе, находился гражданин России. Россиянин был одним из членов международного экипажа контейнеровоза, который под флагом Португалии направлялся из ОАЭ в Индию.

Об этом сообщило посольство России в Тегеране.

Российские дипломаты уверяют, что поддерживают контакт с родственниками моряка и властями Ирана "в целях оказания необходимого консульского содействия". Где иранские военные удерживают экипаж судна, в сообщении речь не идет.

Российские Telegram-каналы сообщают, что команду из 25 человек взяли в плен, среди них — 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, гражданин Эстонии и россиянин.

По данным телеграмм-канала Shot, захваченный гражданин России – старший механик Тимофей Колчанов, родом из Приморского края. Это был четвертый его контракт на судне.

Впоследствии жена моряка рассказала, что он смог позвонить семье и заверил, что с ним все в порядке. Звонок длился восемь секунд. По словам супруги Колчанова, ее заверили, что все члены экипажа живы и находятся в безопасности, однако связаться с ними пока невозможно.

Захваченное судно связано с компанией Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эйелю Оферу. Бойцы КСИР захватили его в территориальных водах Ирана, совершив десант с вертолета.

Израиль обвинил Иран в пиратстве и призвал признать КСИР террористической организацией.

Напомним, нападение на судно произошло во время обострения между Ираном и Израилем, которое может вылиться в масштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

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