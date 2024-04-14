В РФ цинично отреагировали на призыв Израиля осудить атаку Ирана

В МИД РФ призвали Израиль и Иран "к воздержанию", не осудив обстрел Тегерана.

Посол Израиля в России Симон Гальперин призвал РФ осудить атаку Ирана. Однако в МИД РФ на это отреагировали циничным ответом.

Заявление пресс-секретаря МИД Марию Захарову публикуют российские СМИ.

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Отмечается, что Захарова в ответ на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана заявила, что "не помнит осуждения израильской стороной ударов Киева по территории РФ".

Ранее во внешнедипломатическом ведомстве страны-террористки призвала Израиль и Иран "к воздержанию", не осудив обстрел Тегерана. Также там добавили, что эта "проблема", по их убеждению, должна решаться "странами политико-дипломатическими средствами".

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