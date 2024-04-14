Украина передислоцировала после зимы часть ПВО: в CNN объяснили цель

Украина может задействовать новую систему Patriot для сбивания вражеских самолетов.

Украина после зимы передислоцировала значительную часть ПВО от инфраструктуры на передовую.

Об этом пишет CNN.

По словам аналитиков, это не ошибка, это просто расстановка приоритетов.

"Думали, что если закончится зима, то наверняка мы сможем применить ПВО в других местах ", — говорится в сообщении.

В то же время заместитель министра энергетики Гринчук отметила, что почти все годовые усилия по восстановлению и ремонту энергосистемы после 2022 года были уничтожены через несколько дней.

Напомним, сегодня ночью россияне снова запускали ударные беспилотники и ракеты по Украине.

Читайте также: