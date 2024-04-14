Ночная атака по Украине: где ПВО сбила все "Шахеды"

Сегодня ночью россияне снова запускали ударные беспилотники и ракеты по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"В ночь на 14 апреля 2024 года оккупанты атаковали 10 ударными дронами типа "Shahed-131/136" из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины. Все "Шахеды" сбиты на Харьковщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты запустили по Украине группу ударных беспилотников с северо-востока. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские беспилотники атакуют город.

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