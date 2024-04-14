Нічна атака по Україні: де ППО збила всі "Шахеди"

Сьогодні вночі росіяни знову запускали ударні безпілотники та ракети по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"У ніч проти 14 квітня 2024 року окупанти атакували 10 ударними дронами типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Усі "Шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти запустили по Україні групу ударних безпілотників з північного сходу. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські безпілотники атакують місто.

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