Білий дім прокоментував атаку Ірану на Ізраїль

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на атаку Ірану по Ізраїлю, заявивши, що підтримка "безпеки Ізраїлю є залізною".

Про це повідомляє CNN.

"Іран розпочав повітряну атаку на Ізраїль. Президент Байден регулярно отримує оновлену інформацію про ситуацію від своєї команди з національної безпеки", - йдеться у заяві Білого дому.

Також у адміністрації Байдена заявили, що команда Байдена "перебуває на постійному зв'язку з ізраїльськими офіційними особами, а також з іншими партнерами і союзниками".

"Ця атака, ймовірно, розгортатиметься протягом кількох годин. Президент Байден чітко дав зрозуміти: наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною. Сполучені Штати стоятимуть разом з народом Ізраїлю і підтримуватимуть його оборону проти цих загроз з боку Ірану", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль, армія готується відбити атаку десятків дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз засуджує атаку Ірану на Ізраїль, яка може серйозно вдарити по регіональній безпеці.

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