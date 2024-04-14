Белый дом прокомментировал атаку Ирана на Израиль

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на атаку Ирана по Израилю, заявив, что поддержка "безопасности Израиля является железной".

Об этом сообщает CNN.

"Иран начал воздушную атаку на Израиль. Президент Байден регулярно получает обновленную информацию о ситуации от своей команды по национальной безопасности", — говорится в заявлении Белого дома.

Также в администрации Байдена заявили, что команда Байдена "находится в постоянной связи с израильскими официальными лицами, а также с другими партнерами и союзниками".

"Эта атака, вероятно, будет разворачиваться в течение нескольких часов. Президент Байден четко дал понять: наша поддержка безопасности Израиля железная. Соединенные Штаты будут стоять вместе с народом Израиля и будут поддерживать его оборону против этих угроз со стороны Ирана", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль, армия готовится отразить атаку десятков дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль, которая может серьезно ударить по региональной безопасности.

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