В Украину идет похолодание: синоптикиня сообщила, будут ли заморозки

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается определенное снижение температуры. В регионах будут преобладать воздушные потоки с северо-запада, которые и принесут ощутимое похолодание. Впрочем, оно будет близко к климатической норме апреля.

Об этом в интервью для радио NV рассказала синоптика Наталья Птуха.

"Если до этого были максимумы 20-25°, кое-где до 26-27°, то в дальнейшем температура воздуха будет в большинстве областей 16-22°. Но в понедельник (15 апреля) в западных и северных областях днем даже 11-16°. Это уже ощутимое снижение — более 10 градусов, по сравнению с предыдущими днями, когда у нас была теплая, почти летняя погода", — подчеркнула она.

По ее словам, в течение следующих семи-десяти дней тенденция к определенному снижению. Кроме того, на следующей неделе в Украине будет больше осадков.

"В эти дни на стыке декад (в начале 20-х чисел и в конце, а также 18-19 числа) ожидаем, что иногда могут быть, еще мы их не прогнозируем, но по расчетам на сегодня температура по западу и северу иногда кратковременно в ночные, предутренние часы может кратковременно опускаться до нуля градусов. Это могут быть определенные заморозки, но пока, на сегодняшний день, еще такого предупреждения мы не составляем, потому что все зависит от того, какая будет облачность, сколько до этого будет осадков.", — подчеркивает Птуха.

Синоптикиня подчеркивает, что пришедшее в Украину похолодание будет близко к климатической норме апреля: для этого месяца норма возвращается. Птуха заметила, что вторая половина апреля – по сравнению с первой – будет прохладнее.

"У нас немножко в этом месяце получится так, что первая декада стопроцентно теплее, намного, рекордно теплее третьей или даже второй. Они будут прохладнее. Но ожидаем, что все же не критично, надеемся, что, может, и без заморозков будет ", — подчеркнула она.

Напомним, кандидат географических наук Вера Балабух рассказала, чего ожидать этой весной. По ее словам, апрель будет теплым. Средняя лунная температура воздуха в разных центрах колеблется, в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и более.

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