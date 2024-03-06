Семейные праздники в 2024 году: даты, когда будем поздравлять дочерей, сыновей, мам, пап, дедушек и бабушек

Семья – наибольшая ценность для человека. Поэтому совсем не удивительно, что в календаре есть праздники, связанные с нашими родными. Запишите, чтобы не забыть, когда поздравлять маму, папу, бабушку или сестру.

День братьев и сестер — 10 апреля

В Украине нет отдельного праздника, поэтому можно использовать Международный день братьев и сестер. Не забудьте подарить своим родным и близким теплые слова, объятия и сюрпризы. Если вы сейчас далеко друг от друга, отправьте открытку, ведь это очень приятно — получать поздравления от тех, кого нет рядом физически, но кто всегда остается в мыслях.

День дочери — 25 апреля

Хотя Международный день дочери все еще остается мало популярным праздником среди украинцев, это вовсе не означает, что вы не можете подарить теплые поздравления и пожелать своей прекрасной дочке счастья в жизни. Эта дата была создана для того, чтобы семья могла собраться вместе, а мама и папа — подарить донышки, которая уже, возможно, выросла и создала свою семью, крепкие объятия.

День матери — 12 мая

День матери — 12 мая / Фото: Unsplash

Один из самых любимых праздников украинцев. Традиционно День матери выпадает на второе воскресенье мая, а в 2024 году это 12 число. История праздника очень трогательна. Его создала американка Анна Джервис из Филадельфии 1908 года, предложив чествовать всех матерей в память о ее собственной маме, ушедшей из жизни из-за болезни. С тех пор по всему миру поздравляют матерей, дарят им свои спешки и любовь.

День семьи — 15 мая

Международный день семьи, официально установленный для празднования и в Украине (2023 года). Праздник был создан с важной целью, а именно привлечь внимание к тем проблемам, которые возникают в современных семьях. Это повод поздравить друг друга, подарить теплые слова и побыть вместе.

День родителей и Международный день защиты детей.

Сразу два семейных праздника дарит нам первый день первого летнего месяца. Самый популярный именно Международный день защиты детей, который до полномасштабного вторжения ежегодно проходил на официальном уровне с разнообразными мероприятиями. А еще это прекрасная возможность подарить детям подарки, поздравить теплыми словами. Также не забудьте и о своих родителях, которые тоже ждут приятных поздравлений от своих детей. Особенно если те уже выросли и покинули родительский дом.

День отца — 16 июня

День отца — 16 июня / Фото: Unsplash

Отец навсегда остается для своей дочери настоящим супергероем, а для сына – примером для подражания. Именно поэтому этот праздник очень важен в современном обществе, когда родители чаще всего встают на защиту своей Родины и не имеют возможности принимать полноценное участие в воспитании ребенка. Приходится праздник на третье воскресенье июня. Появилось оно в США, но быстро распространилось и по другим странам. Не забудьте поздравить своего отца и рассказать ему, насколько он для вас важен.

День внуков — 7 сентября

Начали этот праздник в Нидерландах. Хотя оно не очень популярно в Украине, но это прекрасная возможность поздравить своих внуков, подарить им объятия, которые могут только бабушка с дедушкой.

День бабушек и дедушек — 28 октября

День отца — 16 июня / Фото: Unsplash

Отдельных праздников для бабушки и дедушки у нас нет, поэтому мы празднуем общий День бабушек и дедушек. Это возможность собрать за столом всю семью, уделить каждому внимание и подарить приятные подарки, которые будут напоминать пожилым людям об их любимых внуках и детях. Праздник был создан в Нидерландах в 2009 году, где традиционно бабушкам и дедушкам дарят цветы. А вы можете подарить приятные поздравления.

День сыновей — 22 ноября

Праздник популярен во всем мире, хотя для Украины он считается еще совсем молодым. Существует версия, что идея его создания возникла в Guardian News & Media Limited в 2014 году во время празднования Международного дня мужчин, который тоже приходится на ноябрь. Как бы то ни было, а это – прекрасная возможность напомнить сыновьям о вашей любви, подарить теплые поздравления и подарки.

Читайте также: