День дедушек и бабушек: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Праздник является поводом поужинать вместе со старшими членами семьи, вспомнить старые времена, детство, молодость.

День дедушек и бабушек – это праздник, который в Украине отмечается ежегодно 28 октября. Он символизирует связь старшего поколения с внуками и правнуками. В разных странах отмечается в разные дни (например, в США – 3 августа), иногда как отдельные праздники – День бабушки и День дедушки.

История праздника

Совместный День дедушек и бабушек введен в 2009 году Цветочным бюро из Нидерландов. Они предложили выделить хотя бы один праздничный день в году, чтобы внуки дарили своим бабушкам и дедушкам настоящие живые цветы, как символ неразрывной связи между поколениями: корни – это старшее поколение семьи, молодые ростки – моложе.

Что касается даты, 28 октября выбрали в связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.

Если же возможности отметить этот день со старшими нет, можно выразить свое тепло и заботу, отправив дедушке и бабушке тематические открытки или поздравления.

Картинки и открытки для приветствия

С Днем дедушек и бабушек

Поздравление с Днем дедушек и бабушек

Поздравление бабушки

Поздравление дедушки

Поздравления с Днем дедушек и бабушек - прикольные sms

С днем бабушек и дедушек

Хотим поздравить вас,

Желаем вам здоровья,

Любви, как в первый раз,

Пусть лучиками счастья

Наполнится ваш дом,

Достаток и удача

Всегда живут пусть в нем!

***

День бабушек и дедушек

Любимых и родных,

Тепло и задушевно

Спешим поздравить их.



За помощь в воспитании,

Любовь и доброту

Подарим им внимание,

Заботу, теплоту.

***

Осенний день, согретый теплотой,

Ведь бабушка и дедушка со мной.

Держите, дорогие, поздравление:

Слова любви, добра и уважения.



Вы ангелы для внуков и поддержка,

Детей своих опора и надежда.

Живите же, родные, до ста лет

Без горестей, печали и без бед!

***

Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи, нет прекрасней места, чем рядом с бабушками и дедушками. Вы делаете мир добрее, а нас счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!

***

Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником, желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку и терпение, за ту мудрость, которую вы передаёте своим детям и внукам. Живите счастливо!

***

Веселья, задорного смеха, чудесных выходных, исполнения заветных мечтаний, никаких разочарований. Пусть будет поддержка, благополучие, гармония, везение, успех, мотивация двигаться к целям и жить в удовольствие.

***

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. От всей души желаю крепчайшего здоровья, бодрости души и оптимизма сердца, чтобы можно было и за огородами следить, и со внуками весело играть! Пусть внуки будут гордостью для вас, пусть каждый день они вас радуют счастливыми улыбками и тёплыми объятиями!

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