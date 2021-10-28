День дедушек и бабушек: поздравления в стихах, прозе, открытках, история праздника

Праздник является поводом поужинать вместе со старшими членами семьи, вспомнить старые времена, детство, молодость.
День дедушек и бабушек – это праздник, который в Украине отмечается ежегодно 28 октября. Он символизирует связь старшего поколения с внуками и правнуками. В разных странах отмечается в разные дни (например, в США – 3 августа), иногда как отдельные праздники – День бабушки и День дедушки.
История праздника
Совместный День дедушек и бабушек введен в 2009 году Цветочным бюро из Нидерландов. Они предложили выделить хотя бы один праздничный день в году, чтобы внуки дарили своим бабушкам и дедушкам настоящие живые цветы, как символ неразрывной связи между поколениями: корни – это старшее поколение семьи, молодые ростки – моложе.
Что касается даты, 28 октября выбрали в связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.
Если же возможности отметить этот день со старшими нет, можно выразить свое тепло и заботу, отправив дедушке и бабушке тематические открытки или поздравления.
Картинки и открытки для приветствия
Поздравления с Днем дедушек и бабушек - прикольные sms
С днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас,
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья
Наполнится ваш дом,
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!
***
День бабушек и дедушек
Любимых и родных,
Тепло и задушевно
Спешим поздравить их.
За помощь в воспитании,
Любовь и доброту
Подарим им внимание,
Заботу, теплоту.
***
Осенний день, согретый теплотой,
Ведь бабушка и дедушка со мной.
Держите, дорогие, поздравление:
Слова любви, добра и уважения.
Вы ангелы для внуков и поддержка,
Детей своих опора и надежда.
Живите же, родные, до ста лет
Без горестей, печали и без бед!
***
Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи, нет прекрасней места, чем рядом с бабушками и дедушками. Вы делаете мир добрее, а нас счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!
***
Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником, желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку и терпение, за ту мудрость, которую вы передаёте своим детям и внукам. Живите счастливо!
***
Веселья, задорного смеха, чудесных выходных, исполнения заветных мечтаний, никаких разочарований. Пусть будет поддержка, благополучие, гармония, везение, успех, мотивация двигаться к целям и жить в удовольствие.
***
Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. От всей души желаю крепчайшего здоровья, бодрости души и оптимизма сердца, чтобы можно было и за огородами следить, и со внуками весело играть! Пусть внуки будут гордостью для вас, пусть каждый день они вас радуют счастливыми улыбками и тёплыми объятиями!
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