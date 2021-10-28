День дідусів і бабусь: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Свято є гарним приводом повечеряти разом зі старшими членами родини, згадати старі часи, дитинство, молодість.

День дідусів і бабусь — це свято, яке в Україні відзначається щорічно 28 жовтня. Воно символізує зв'язок старшого покоління з онуками й правнуками. У різних країнах визначається в різні дні (наприклад, у США — 3 серпня), іноді як окремі свята — День бабусі та День дідуся.

Історія свята

Спільний День дідусів і бабусь запроваджений 2009 року Квітковим бюро з Нідерландів. Вони запропонували виділити хоча б один святковий день у році, щоб онуки дарували своїм бабусям і дідусям справжні живі квіти, як символ нерозривного зв'язку між поколіннями: коріння — це старше покоління родини, молоді паростки — молодше.

Що стосується дати, 28 жовтня обрано у зв'язку з тим, що саме наприкінці жовтня у давніх слов'ян відзначалися Осінні Діди – свято, покликане зміцнити зв'язок із предками та об'єднати всі покоління.

Якщо ж можливості відзначити цей день зі старшими немає, можна висловити своє тепло та турботу, надіслав дідусю та бабусі тематичні листівки або привітання.

Картинки і листівки для привітання

З Днем дідусів і бабусь

Привітання з Днем дідусів і бабусь

Привітання бабусі

Привітання дідусі

Привітання з Днем дідусів і бабусь - прикольні sms

Немає слів, щоб вдячність передати

За вашу доброту та за любов,

За світ казок, що ви нам дарували

І за тепло, що дарите нам знов.

Нехай вам завжди таланить, рідні,

Нехай в саду життя тьохкають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Здоров’я поспішаєм побажати,

І літ багато золотих прожити,

Бажаємо не тільки онуків доглядати,

А й правнуків женити.

***

Теплі руки, міцні обійми, гарячі поцілунки, немає прекраснішого місця, ніж поряд з бабусями та дідусями. Ви робите світ добрішим, а нас щасливішим. Живіть вічно і тішіть нас світлом свого серця!

***

Вітаємо наших бабусь та дідусів з таким чудовим святом, бажаємо їм здоров'я, довголіття та всіх благ! Нехай ваші душі сповняються теплом і світлом, а серця — любов'ю та радістю. Дякую за вашу турботу, ласку і терпіння, за ту мудрість, яку ви передаєте своїм дітям та онукам. Живіть щасливо!

***

Веселощів, задерикуватого сміху, виконання заповітних мрій, жодних розчарувань. Нехай буде підтримка, благополуччя, гармонія, везіння, успіх, мотивація рухатися до цілей і жити в задоволення.

***

Вітаю з Днем бабусь та дідусів. Від щирого серця бажаю міцного здоров'я, бадьорості душі та оптимізму серця, щоб можна було і за городами стежити, і з онуками весело грати! Нехай онуки будуть гордістю для вас, нехай щодня вони вас радують щасливими посмішками та теплими обіймами!

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