Саакашвили призвал оппозицию бойкотировать работу парламента Грузии

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призвал оппозицию к бойкоту парламента после парламентских выборов, состоявшихся в субботу, 26 октября. Объявленные ЦИК результаты он называет сфальсифицированными.

Об этом грузинский политик написал в соцсетях.

"Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом о том, как нас обманули. Сейчас настало время больших протестов, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и что мы народ, котрый не потерпит несправедливости. Времени очень мало!" — говорится в сообщении.

Партия Саакашвили "Единство-Национальное движение", которая, по информации грузинского ЦИК, заняла третье место на выборах, заявила, что не будет участвовать в работе парламента из-за фальсификации результатов голосования.

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признает официальных результатов парламентских выборов. Она призвала сторонников оппозиции выходить на митинги вечером в понедельник, 28 октября.

Ранее оппозиционные партии Грузии обвинили власть в фальсификации результатов парламентских выборов и пригрозили протестами.

Напомним, к утру воскресенья, 27 октября, по результатам подсчета 99,3% провластная партия "Грузинская мечта" получила 54% голосов. Парламентские выборы, по сути, стали водоразделом для страны по вектору ее движения – в ЕС и НАТО или в Россию.

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