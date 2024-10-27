Премьер Грузии: Правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

В Грузии правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, цитирует "Европейская правда"

По словам Кобахидзе, у них просто "не хватило достоинства смириться с очередным поражением".

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", – утверждает он.

Кобахидзе добавил, что "любая попытка обжаловать конституционное устройство неприемлема".

"Нужно еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд НПО вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но это слабая попытка. Это отчаянные политики, отчаянная попытка хоть как-то оправдаться перед собственными избирателями", – подытожил он.

Напомним, что в Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Оппозиционные партии обвиняют власть в фальсификации результатов парламентских выборов и угрожают протестами.

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