Тысяча от Зеленского: кто и когда может получить и куда потратить

Какого эффекта ждать от запланированных выплат и в какую сумму это обойдется госбюджету.

С 1 декабря украинцы получат по тысяче гривен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. В народе запланированную выплату уже окрестили "вовиной тысячей", потому что были уже когда-то "юлина" и "витина".

Планируется, что по одной тысяче гривен через программу "єПідтримка" получат все украинцы – взрослые и дети. То есть семья из пяти человек будет иметь дополнительные 5 тысяч гривен.

Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммуналки, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства. А еще на украинские книги, культурные услуги и, конечно, перечислить военным или волонтерам на закупку дронов.

"Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", – сказал президент.

Подарочек от государства

Эксперты считают, что подобные выплаты носят положительный характер, хотя соглашаются, что оттенок пиара при этом присутствует.

"Конечно, что кто-то может сказать, что одной тысячи гривен мало. Но, это лучше чем ничего. Кстати, по одной тысяче гривен уже выплачивали во время коронавируса и это имело положительные отзывы. Думаю, что и эту выплату тоже будут воспринимать положительно, как маленький подарочек от государства", – рассказывает ТСН.ua Александр Охрименко, экономический эксперт.

Было бы лучше, если бы платили ежемесячно

Он добавляет, что полученные средства люди будут использовать преимущественно для оплаты коммунальных услуг или похода в кинотеатр.

"Думаю, что это будет полезным для экономики – люди частично погасят свои долги за коммуналку, потратят эти средства на полезные для Украины вещи. Никаких угроз роста цен от этого я не вижу. Более того, было бы хорошо, если бы такие выплаты делали чаще .К примеру, я бы их делал ежемесячно, тогда бы от них была еще большая польза”, – рассказывает Александр Охрименко.

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Эксперт уверяет, что для государственного бюджета это совершенно не критично.

"На эти выплаты нужно где-то примерно 30 миллиардов гривен. Это уже и не так много, если на нужды войны мы выделяем 2 триллиона гривен. Поэтому думаю, что это вполне возможно и не плохо, если люди погасят на миллиарды долги за коммуналку", – говорит Александр Охрименко.

Чем отличается "вовина тысяча" от "юлиной"

Эксперт добавляет, что пока неизвестен точный механизм выплат, а именно: как тысячу гривен получат дети и пенсионеры, у которых нет банковских карт.

И отмечает, что "вовина тысяча" отличается от "юлиной" и "витиной".

"Относительно "юлиной тысячи", то это совсем другое. Там они были связаны с выплатами от "Ощадбанка" за потерянные вклады в советское время. А здесь это больше, как компенсация во время войны, которая, конечно, имеет пиарную составляющую, как это уже было с выплатами по тысяче гривен во время коронавируса. Даже использовалась похожая модель выплат, через "єПідтримку". Тогда людям платили деньги после проделанной вакцинации", – отмечает Александр Охрименко.

Он добавляет, что эти средства можно было использовать для оплаты коммунальных услуг, купить украинские книги, сходить в кино, театр или музей. То есть финансово поддержать сферу, пострадавшую от карантина. Сейчас средства можно будет потратить на поддержку Украины или перечислить на нужды ВСУ.

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Платить только нуждающимся

А вот экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что платить средства всем подряд не стоит, а только тем, кто действительно в этом нуждается.

"Я бы направил в четвертом квартале 2024 года дополнительную выплату пенсионерам, которые получают пенсию ниже средней, инвалидам, многодетным семьям, беженцам", – отмечает Алексей Кущ в своем сообщении в социальной сети.

Он добавляет, что подобные выплаты средств гражданам это максимально эффективный способ завести экономику "с толкача" за счет потребительского спроса.

"Вместо дотаций отдельным компаниям провести массовую дотацию потребления и тогда покупатель сам решит, куда потратить деньги. Коррупционная составляющая здесь полностью нивелируется. А потребительский спрос в современной экономике – главный драйвер роста", – отмечает Алексей Кущ.

Куда придут деньги

По словам первого замминистра экономики Алексея Соболева, обещанные средства будут поступать на виртуальную карточку.

"Выплаты будут поступать на карточку "Национального кэшбека". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через "Дію", – заявил Алексей Соболев в эфире телемарафона.

Он добавил, что средства можно оформить и на детей, а тысяча гривен будет маркированной, то есть ее можно использовать только на определенные товары и услуги, а воспользоваться ими в декабре, январе и феврале.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Зеленский анонсировал новую программу "єПідтримка".

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