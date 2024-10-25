Динамо – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В воскресенье, 27 октября, киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Украинское Классическое состоятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Перед стартом тура "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 25 очков после девяти матчей. "Шахтер" находится на четвертой позиции, имея в своем активе 19 баллов.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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