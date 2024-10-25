Динамо – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У неділю, 27 жовтня, київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар" у центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Українське Класичне відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Перед стартом туру "Динамо" очолює таблицю УПЛ, набравши 25 очок після дев'яти матчів. "Шахтар" перебуває на четвертій позиції, маючи у своєму активі 19 балів.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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