Динамо – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч УПЛ

У неділю, 27 жовтня, київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар" у центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Українське Класичне відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 18:00.

Перед стартом туру "Динамо" очолює таблицю УПЛ, набравши 25 очок після дев'яти матчів. "Шахтар" перебуває на четвертій позиції, маючи у своєму активі 19 балів.

Де дивитися матч Динамо – Шахтар

В Україні поєдинок "Динамо" – "Шахтар" у прямому ефірі покажуть телеканали UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Матч грандів українського футболу також покаже Youtube-канал FootballHub. На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Шахтар

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому дербі. На перемогу "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 2,66. Нічия – 3,45. Виграш "гірників" – 2,58.

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