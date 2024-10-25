Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 27 жовтня, "Арсенал" прийматиме "Ліверпуль" у центральному матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після восьми турів мерсисайдський клуб з 21 очком очолює таблицю АПЛ, випереджаючи на один бал "Манчестер Сіті". В активі "канонірів" 17 пунктів і третя сходинка чемпіонату.

Де дивитися матч Арсенал – Ліверпуль

В Україні поєдинок "Арсенал" – "Ліверпуль" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Ліверпуль

Незначним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу команди Мікеля Артети, за яку виступає українець Олександр Зінченко, можна поставити з коефіцієнтом 2,52. Нічия – 3,35. Виграш підопічних Арне Слота – 2,90.

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