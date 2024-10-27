Фронт ЗСУ на півдні Донецької області розвалюється – аналітик Bild

На думку Рьопке, такими темпами Росії ще потрібно півроку, щоб досягти Дніпропетровської області.

На півдні Донецької області обвалюється український фронт.

Про це пише військовий аналітик газети Bild Юліан Рьопке у соцмережі Х (Твіттер).

За його інформацією, за останні три ддоні російські окупанти захопила такі населені пункти: Богоявленка, Катеринівка, Ізмайлівка, Олександропіль, Гірник, Селидове, Шахтарське та Вишневе.

"На півдні Донецької області обвалюється фронт. У регіональному розрізі йдеться про втрати від 2 до 5 кілометрів на добу. Такими темпами Росії ще потрібно півроку, щоб досягти Дніпропетровської області", – стверджує Рьопке.

Він вкотре звинуватив Захід у пасивності і недостатній підтримці України

"Можна визнати, що наша (західна - Ред.) поточна "підтримка" призводить до того, що Україна програє цю війну прямо на наших очах... Негайно потрібно більше зброї, боєприпасів, відсутність обмежень, захист українського неба НАТО та реальні санкції проти Росії та її посередників. Оскільки ми (майже весь ЄС і США) нічого з цього не готові робити, залишається лише продовжувати (майже) пасивно спостерігати за катастрофою", – пише журналіст.

Натомість український військовийі блогер з позивним "Алекс", автор Telegram-каналу "Офіцер+" визнав, що ситуація на Донеччині вкрай складна, проте не погодився з оцінкою про розвал фронту.

Скриншот з Telegram-каналу "Офіцер+"

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що окупанти мають успіхи у Донецькій області, зокрема, біля Покровська та Вугледара.

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