Окупанти просунулися біля Покровська та Вугледара: як змінилася ситуація на фронті

Окупанти мають успіхи у Донецькій області, зокрема, біля Покровська та Вугледара.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські війська нещодавно незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 26 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 жовтня, вказують на те, що російські війська просунулися на східну околицю Новоторецького, на захід від Новогродівки, до терикону шахти ім. Коротченка на північний схід від Селидового. А також на північ від Олександрополя", - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що основною ціллю ЗС РФ є Покровськ після захоплення Вугледара у Донецькій області. З його слів, противник може організувати повільне його охоплення з півдня та півночі.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що на Покровському напрямку ситуація залишається складною.

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