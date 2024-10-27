Фронт ВСУ на юге Донецкой области разваливается – аналитик Bild

По мнению Репке, такими темпами России еще нужно полгода, чтобы достичь Днепропетровской области.

На юге Донецкой области рушится украинский фронт.

Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке в соцсети Х (Твиттер).

По его информации, за последние три дня российские оккупанты захватили следующие населенные пункты: Богоявленка, Екатериновка, Измайловка, Александрополь, Горняк, Селидово, Шахтерское и Вишневое.

"На юге Донецкой области обрушивается фронт. В региональном разрезе идет речь о потерях от 2 до 5 километров в сутки. Такими темпами России еще нужно полгода, чтобы достичь Днепропетровской области", – утверждает Репке.

Он еще раз обвинил Запад в пассивности и недостаточной поддержке Украины

"Можно признать, что наша (западная – Ред.) текущая "поддержка" приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну прямо на наших глазах ... Немедленно нужно больше оружия, боеприпасов, отсутствие ограничений, защита украинского неба НАТО и реальные санкции против России и ее посредников. Поскольку мы (почти весь ЕС и США) ничего из этого не готовы делать, остается только продолжать (практически) пассивно наблюдать за катастрофой", – пишет журналист.

Вместо этого украинский военный блогер с позывным "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер+" признал, что ситуация на Донетчине крайне сложна, однако не согласился с оценкой о развале фронта.

Скриншот с Telegram-канала "Офицер+"

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что оккупанты имеют успехи в Донецкой области, в частности, у Покровска и Угледара.

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