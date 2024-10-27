Россияне близки к окружению Селидового — Forbes

В субботу, 26 октября, русские войска прорвались к югу от Селидового и достигли края села Вишневое. Если россиянам удастся его захватить, то они могут частично оцепить Селидово.

Об этом пишет Forbes.

"Украинские войска удерживают позиции в Вишневом", – сообщает в субботу Украинский центр оборонных стратегий.

Несмотря на это, потери более тысячи военных ежедневно, российские военные пользуются кризисом живой силы украинских военных и продвигаются по нескольким направлениям на востоке.

Россиянам помогает и то, что Украина продолжает направлять свои резервы в Курск, чтобы удержать вторжение в область.

В то же время, как настаивают в Центре оборонных стратегий, до конца этого года враг не только не сможет оккупировать Донецкую область в ее административных границах, но не сможет захватить "пояс крепостей".

"Будущая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника", – прогнозируют аналитики.

Добавим, логистические пути из Селидова перерезаны или находятся под огневым контролем врага, что очень сильно ухудшает логистику.

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