Росіяни близькі до оточення Селидового - Forbes

У суботу, 26 жовтня, російські війська, прорвалися на південь від Селидового та досягли краю села Вишневе. Якщо росіянам вдасться його захопити, то вони можуть частково оточити Селидове.

Про це пише Forbes.

"Українські війська утримують позиції у Вишневому", - повідомляє в суботу Український центр оборонних стратегій.

Попри це, втратою понад тисячі військових щодня, російські військові користуються кризою живої сили українських військових і просуваються по кількох напрямках на сході.

Росіянам допомагає і те, що Україна продовжує скеровувати свої резерви до Курська, щоб втримати вторгнення до області.

Водночас, як наполягають у Центрі оборонних стратегій, до кінця цього року ворог не тільки не зможе окупувати Донецьку область в її адміністративних межах, але й не зможе захопити "пояс фортець".

"Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника", – прогнозують аналітики.

Додамо, логістичні шляхи з Селидового перерізані або знаходяться під вогневим контролем ворога, що дуже сильно погіршує логістику.

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