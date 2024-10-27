Вчені відкрили фермент, який може зупинити прогресування небезпечних аутоімунних захворювань

Вчені знайшли простий спосіб для профілактики аутоімунних захворювань, який може зменшити побічні ефекти, оскільки він не впливає на імунітет так агресивно, як інші методи.

Про це пише ScienceDaily.

Вчені з Університету Еморі досягли важливого прориву в лікуванні аутоімунних захворювань, зокрема міастенії Гравіс. Це захворювання дуже впливає на фізичну силу та може ускладнювати дихання, створюючи загрозу для життя. Нові відкриття дають надію на ефективне лікування МГ і подібних хвороб.

Міастенія Гравіс (МГ) є хронічним аутоімунним захворюванням, яке порушує зв'язок між нервами та м'язами через активність антитіл IgG. Через нього відбувається слабкість м'язів і, у важких випадках, ускладнює дихання. Невміння організму регулювати антитіла IgG призводить до надмірної імунної відповіді, що є причиною розвитку МГ та інших аутоімунних хвороб.

Повідомляється, що команда під керівництвом Еріка Сундберга з Університету Еморі виявила фермент ендоглікозидазу CU43, який здатний нейтралізувати дію гіперактивних антитіл, зокрема при міастенії Гравіс (МГ). Дослідження на мишачих моделях показало, що CU43 модифікує антитіла, не активуючи розвиток хвороби. Сундберг підкреслив, що, хоча антитіла захищають від інфекцій, вони також можуть викликати аутоімунні захворювання.

Нещодавнє відкриття ферменту CU43 пропонує новий підхід до лікування аутоімунних захворювань, зокрема тих, де існують обмежені терапевтичні варіанти. Дослідження на мишах показали, що CU43 стабільно зменшує симптоми, викликані гіперактивністю антитіл IgG, і є ефективним навіть у мінімальних дозах, що в 4 000 разів менші за стандартні ліки. Це значно знижує потенційні побічні ефекти. Співавтор дослідження, імунолог Джеффрі Раветч, назвав ефективність CU43 "вражаючою" у порівнянні з традиційними методами.

Дослідники сподіваються, що отримані результати дозволять перейти до клінічних випробувань ферменту CU43 на людях. За словами Сундберга, цей фермент може застосовуватися не лише для лікування міастенії Гравіс, а й для інших аутоімунних захворювань, оскільки впливає на причину захворювань — надмірно активні антитіла. Якщо CU43 буде успішно адаптовано для використання людиною, він може стати безпечнішою альтернативою поточним імуносупресивним методам, що потребують високих доз.

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