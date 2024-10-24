Вчені виявили потрійну чорну діру: це порушує модель смерті зірок

Це відкриття було зроблено абсолютно випадково, коли вчені здійснювали новий аналіз даних, отриманих телескопом Gaia.

Астрономи вперше виявили потрійну чорну діру - систему, що складається з чорної діри, зірки та більш далекої зірки, що перебуває в безпеці, хоча й обертається навколо поглинача матерії.

Нове дослідження опубліковано в журналі Nature.

Нове відкриття вказує на те, що деякі чорні діри можуть формуватися внаслідок прямого стиснення зірки, а не під час вибуху наднової, як це зазвичай відбувається.

Зі слів вчених, існує можливість формування таких потрійних систем, але більш далека зірка мала б отримати енергетичний поштовх після народження чорної діри та полетіти із системи. Але все ж вона обертається навколо чорної діри, утримувана ослабленою через відстань гравітацією цього об'єкта.

З огляду на те, що астрономи виявили першу подібну потрійну систему, вони сподіваються знайти ще подібні системи в нашій галактиці.

Раніше вчені повідомили, що кульове зоряне скупчення, назване VVV CL002, на величезній швидкості мчить до центру Чумацького Шляху і на нього чекає незавидна доля. За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в центрі нашої галактики.

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