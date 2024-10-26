"Катастрофічно не вистачає людей": експерт про наступ ворога на Селидове

Росіяни захопили значну частину Селидова. А Силах оборони наразі катастрофічно не вистачає людей, щоб стримувати наступальні дії ворога.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

За його словами, всі логістичні шляхи з Селидового перерізані або знаходяться під вогневим контролем ворога, що дуже сильно погіршує логістику.

"Я почув дуже вдале порівняння, що зараз дії Російської Федерації в Селидовому можна порівняти з великою кількістю тарганів, яких ми намагаємося вбити. Когось ми встигли вбити фізично, а якась кількість цих комах встигла сховатися, ми їх не дістали, і наступної доби ми вже маємо тисячу цих тарганів, а ще далі - дві тисячі. Так зараз діють росіяни", - каже експерт.

Попри те, що просування й оплачується ціною життів росіян, але, на жаль, воно є успішним, підсумував експерт:

"І таким чином Селидове поступово, на превеликий жаль, переходить під контроль Російської Федерації. Дуже схоже на те, що це може бути вугледарський варіант. Але як там ситуація далі буде розгортатися, сьогодні ми побачимо, але тенденція, на жаль, негативна", - вказано в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ситуація в місті Селидове в Донецькій області критична. Окупанти зайшли безпосередньо до населеного пункту, де тривають бої. ЗСУ можуть залишити свої позиції.

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