Арсенал – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 27 октября, "Арсенал" примет "Ливерпуль" в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозучит в 18:30 по киевскому времени.

После восьми туров мерсисайдский клуб с 21 очком возглавляет таблицу АПЛ, опережая на один бал "Манчестер Сити". В активе "канониров" 17 пунктов и третье место чемпионата.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль

В Украине поединок "Арсенал" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Ливерпуль

Незначительным фаворитом поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу команды Микеля Артеты, за которую выступает украинец Александр Зинченко, можно поставить с коэффициентом 2,52. Ничья – 3,35. Выигрыш подопечных Арне Слота – 2,90.

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