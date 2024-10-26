"Борнмут" с Забарным на последних секундах спас очко в матче АПЛ против "Астон Виллы" (видео)

Украинец провел на поле весь поединок.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм игры прошел без забитых голов. Хозяева могли открывать счет на 28-й минуте, но после просмотра видеоповтора (VAR) мяч Джона Макгинна был отменен.

Во втором тайме команда Унаи Эмери сумела повести в счете – на 76-й минуте точный удар нанес Росс Баркли.

Однако на последних секундах поединка "вишням" удалось спастись от поражения. В компенсированное время, на 90+6-й минуте, Эванилсон принес ничью подопечным Андони Ираолы.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и отыграл до финального свистка.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Астон Вилла" (18 очков) вышла на третье место в АПЛ. От текущего лидера "Манчестер Сити" бирмингемцев теперь отделяют 5 баллов. "Борнмут" (12 пунктов) поднялся на десятую позицию.

В следующем туре АПЛ подопечные Эмери 3 ноября на выезде сыграют против "Тоттенхэма", а команда Забарного днем ранее будет принимать "Манчестер Сити".

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