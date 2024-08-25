Помощь ВПЛ: как изменятся выплаты в 2025 году

Украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежную помощь от государства.

Министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ" рассказала, какой будет выплата в 2025 году.

Выплата ВПЛ составляет 2000 гривен на человека и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

"Мы теперь эту сумму начали выплачивать на семью, на домохозяйство. Когда мы говорим о классической семье из четырех человек, поддержка будет составлять 10 тысяч: на двоих детей по 3 тысячи, на двоих взрослых по 2 тысячи. И это уже совсем другая, довольно ощутимая сумма", — отметила она.

По ее словам, Министерство социальной политики работает над тем, чтобы внедрить более универсальную базовую социальную помощь.

"Помощь для ВПЛ оставляем, будем ее продлевать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, для людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей будут дальше получать поддержку в 2-3 тысячи гривен, но параллельно будем создавать новые, более универсальные виды помощи", — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Польше ухудшается отношение к беженцам из Украины. В частности, 61% поляков хотят, чтобы переселенцы вернулись домой после войны, тогда как только 17% респондентов готовы принять украинцев с возможностью расселения.

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