Вражеский обстрел Черкасской области: стали известны последствия

Ночью 27 октября Россия атаковала дронами Черкасскую область. Обломки сбитого "Шахеда" упали на территорию инфраструктурного объекта в Уманском районе.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"По предварительным данным, в настоящее время наши защитники уничтожили 3 "Шахеда". Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры в Уманщине", — рассказал он.

Спасатели быстро ликвидировали пожар, пострадавших нет.

Напомним, ночью 27 октября Россия выпустила 80 дронов "Шахед" на территорию Украины. Взрывы слышали в нескольких регионах, в частности, в Черкасской и на востоке страны. Украинские ПВО уничтожили большую часть дронов, однако обломки привели к пожарам и разрушениям.

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