Елена Мозговая призналась, как 9-летняя дочь от Аксельрода растрогала ее до слез

Украинский продюсер Елена Мозговая готовится к концерту памяти легендарного отца Николая Мозгового.

Не остается в стороне и 9-летняя дочь знаменитости от певца Дэвида Аксельрода. Девушка следит за тем, как мама готовит песни, договаривается о выступлениях и делает все, что необходимо для концерта. Оказалось, что Соломия очень хочет, чтобы Мозговая спела для нее в своем исполнении песню об "Осене".

"Соля видит, что я работаю над концертом, переслушиваю какие-то демки, разговариваю, обсуждаю, что-то пишу… И тут мне прилетела минутка невероятного счастья: "Мам, а ты можешь спеть для меня на концерте свою песню об "Осене"? Она мне очень нравится…", – поделилась продюсер.

Елена Мозговая с младшей дочерью / Фото: facebook.com/olenamozgova

Елена Мозговая призналась, что ее очень сильно растрогала такая просьба дочери, что на глазах просто выступили слезы. Продюсер отметила, что обязательно исполнит песню об "Осене", которую посвятит Соломии.

"Слезы коварно зазвучали в глазах. Солнышко мое, конечно могу и сделаю это специально для тебя. И вот снова подумалось, что, несмотря на этот весь трэш, который нас окружает каждый день, жизнь все равно прекрасна", — отметила продюсер.

Напомним, недавно Елена Мозговая делилась архивным фото 30-летней давности. Знаменитость показывала, как выглядела в 20 лет.

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