Жена Андрея Беднякова впервые высказалась об их разводе: "Это было мое решение"

Жена украинского шоумена Андрея Беднякова – актриса Анастасия Короткая – впервые прокомментировала их развод.

На своей странице в Instagram Анастасия подтвердила слова мужа и призналась, что они больше не вместе. Она адресовала Андрею слова благодарности за все проделанное им и заботу за детей. Кроме того, для всех хейтеров экс-супруга Беднякова объяснила, что они обошлись без скандалов и обвинений.

"Пока искала именно это фото — мне оно почему-то очень нравится, потому что без костюмов и фильтров, такие как мы есть — просмотрела так много фото нашей жизни. Какие же мы молодцы, Андрей! Какую семью создали, каких детей родили, как много вместе прошли! Я могу сказать только слова благодарности: за нас, за осуществление всех моих желаний, за твою адекватность, за то, что проходим этот трудный и дискомфортный процесс разъединения максимально комфортно, как взрослые, уважающие друг друга люди. Без ссор, скандалов и обвинений! Без поливов грязью друг друга. Спасибо за твою любовь к детям, это отдельная история! Я так мечтала, чтобы у моих детей был такой любящий отец! Ты и это желание исполнил!", - публично обратилась к бывшему избраннику Анастасия.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

По словам актрисы, инициатором развода стала она, но сразу заверила, что измен и обманов в их браке не было. Несмотря на то, что решение было нелегким, пара пришла к соглашению о дальнейшей дружбе и совместном воспитании детей в любви и согласии.

"Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никому не изменял, не обманывал. Мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение! Мы остаемся не просто друзьями, мы остаемся близкими и родными людьми не для общества, а для нас и детей! Мы навсегда остаемся вместе в наших детях и ничто не способно это изменить!", — растрогала Анастасия Короткая.

Напомним, недавно блогерша Алина Шаманская обратилась к Анастасии Короткой, которая в США проживает с двумя детьми.

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