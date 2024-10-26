В NASA призвали проверить связи Маска и Путина

Бизнес Илона Маска тесно связан с оборонной промышленностью США и американский миллиардер имеет допуск к определенной секретной информации.

Руководитель NASA и сенатор от Демократической партии США Билл Нельсон считает необходимым расследовать связи американского бизнесмена и основателя SpaceX Илона Маска с российским президентом Владимиром Путиным, с которым он якобы поддерживает регулярные контакты с конца 2022 года.

Об этом он заявил на World Economy Summit, сообщает CNN.

Билл Нельсон отметил, что не уверен в правдивости этой информации, однако ее следует проверить.

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"Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России произошли многочисленные разговоры, правдивая — то, я думаю, это вызовет беспокойство, особенно для NASA, для Министерства обороны, для некоторых разведывательных агентств", — сказал он.

Такое беспокойство объясняется тем, что бизнес Илона Маска тесно связан с оборонной промышленностью США и американский миллиардер имеет допуск к определенной секретной информации.

В частности, его компания SpaceX, управляющая сервисом Starlink, выиграла секретный контракт на 1,8 миллиарда долларов в 2021 году, а также является основным ракетоносителем космических аппаратов для Пентагона и NASA.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что американский миллиардер Илон Маск регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным с конца 2022 года. В частных разговорах они обсуждают личные темы, бизнес и геополитическое напряжение.

О чем Путин разговаривает с Илоном Маском

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