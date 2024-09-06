Трамп предлагает Илону Маску должность в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен предложить должность миллиардеру Илону Маску в случае победы на выборах.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что Трамп хочет создать комиссию по эффективности правительства, которую возглавит Илона Маска. Он заявил, что бизнесмен уже дал свое согласие.

Вместе с тем, Трамп не раскрыл деталей того, какие именно функции будет выполнять комиссия, но сказал, что она разработает план устранения "мошенничества и ненадлежащих платежей" в течение полугода с момента начала работы.

"Я создам комиссию по эффективности правительства, задачей которой будет проведение полного финансового аудита и аудита эффективности работы всего федерального правительства и предоставление рекомендаций по радикальным реформам", — заявил Трамп.

Ранее Марк рассказал, что имел соответствующий разговор с Трампом и сказал, что заинтересован в таком предложении.

"Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если появится такая возможность. Мне не нужна ни зарплата, ни титул, ни признание", – заявлял Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за нарушения авторских прав Трамп может стать донором предвыборной кампании Гаррис.

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