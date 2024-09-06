Трамп пропонує Ілону Маску посаду у разі перемоги на виборах

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір запропонувати посаду мільярдеру Ілону Маску у разі перемоги на виборах.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що Трамп хоче створити комісію з ефективності уряду, яку очолить Ілона Маска. Він заявив, що бізнесмен вже дав свою згоду.

Разом з тим Трамп не розкрив деталей того, які саме функції буде виконувати комісія, але сказав, що вона розробить план усунення "шахрайства та неналежних платежів" протягом пів року з моменту початку роботи.

"Я створю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності роботи всього федерального уряду і надання рекомендацій щодо радикальних реформ", - заявив Трамп.

Раніше Марк розповів, що мав відповідну розмову з Трампом і сказав, що зацікавлений у такій пропозиції.

"Я з нетерпінням чекаю можливості послужити Америці, якщо з'явиться така можливість. Мені не потрібна ні зарплата, ні титул, ні визнання", - заявляв Маск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах.

Крім того, ми раніше інформували, що через порушення авторських прав Трамп може стати донором передвиборчої кампанії Гарріс.

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