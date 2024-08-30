Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах

Гарріс повернула в гру ключові штати "Сонячного поясу", такі як Джорджія і Невада.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує чи йде поруч із республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи ключових штатів, які, як вважається, вирішуватимуть долю виборів.

Про це свідчать дані опитування, які наводить Bloomberg.

За даними опитування, Гарріс скоротила або нівелювала перевагу Трампа з ключових економічних питань і зарекомендувала себе як ту, яка більше заслуговує на довіру.

Гарріс, зокрема, лідирує 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.

"Гарріс повернула в гру ключові штати "Сонячного поясу", такі як Джорджія і Невада. Ніде це не впадає у вічі так, як у Північній Кароліні, де Гарріс зараз має перевагу у 2 в.п", - йдеться в повідомленні.

Водночас жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там із часів Барака Обами, а Трамп лідирував із перевагою у 10 в.п. ще у квітні.

Крім того, зростання рейтингу Гарріс у Північній Кароліні змусило республіканців витратити понад $16 млн на телевізійну рекламу на підтримку Трампа за останні п'ять тижнів.

Зазначимо, віце-президентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО.

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